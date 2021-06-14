Nebraska Football Recruiting: Get caught up on a busy weekend

The chaos of June, the busiest recruiting month, continues and so does HuskerOnline's coverage. During the weekend of June 11, Nebraska football hosted six official visitors, private workouts, a 7-on-7 camp and Husker basketball hosted an official visit, too. Frost and his staff also added a big-time defensive back from the transfer portal.
Here is everything you might have missed from a busy weekend of Nebraska recruiting.
Football official visits
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The transfer and the new commit
Former five-star defensive back Tyreke Johnson announced on Sunday that he will be transferring to Nebraska from Ohio State. A huge get for the Huskers.
Nebraska adds former five-star Ohio State DB Tyreke Johnson from the portal
Sean Callahan's
Three takes on Nebraska's addition of Ohio State DB Tyreke Johnson
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7-on-7 camp coverage:
Friday's Private Workouts
Nebraska basketball official/unofficial visits
Nebraska basketball hosted Jasen Green on his official visit and four-star power forward Gus Yaldan on an unofficial visit.
HuskerOnline's Robin Washut has all of the coverage.
Nebraska basketball June visitor preview: week 2
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With coaches allowed to contact 2023 prospects, here are the prospects the Huskers will be contacting first:
Priority Nebraska basketball targets emerge at start of 2023 contact period Next weekend - June 18:
Nebraska football will be hosting another six official visitors on June 18. It will also be hosting its second Friday Night Lights and an Adidas Pipeline Camp on Sunday morning. Another group of prospects will be in Lincoln for private workouts on Friday.
Here is one interesting prospect to keep an eye out for as
HuskerOnline continues its extensive coverage this upcoming week:
ATH Galvan will work out for Nebraska in June