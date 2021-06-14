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Nebraska Football Recruiting: Get caught up on a busy weekend

Abby Barmore • HuskerOnline
Staff

The chaos of June, the busiest recruiting month, continues and so does HuskerOnline's coverage. During the weekend of June 11, Nebraska football hosted six official visitors, private workouts, a 7-on-7 camp and Husker basketball hosted an official visit, too. Frost and his staff also added a big-time defensive back from the transfer portal.

Here is everything you might have missed from a busy weekend of Nebraska recruiting.

Football official visits

Nebraska Football Recruiting: June 11 official visitor preview

Williams says the visit to Nebraska was a '12'

WR Grant Page thinks he'd be a good fit at Nebraska, will decide soon

New Jersey CB Avery Powell on the brink of committing to Nebraska

Nebraska could be the perfect offense for RB Ashton Hayes

Four-star LB Tyler Martin has 'incredible' official visit to Nebraska

DE Schwartz has Huskers as co-leaders after visit

The transfer and the new commit

Former five-star defensive back Tyreke Johnson announced on Sunday that he will be transferring to Nebraska from Ohio State. A huge get for the Huskers.

Nebraska adds former five-star Ohio State DB Tyreke Johnson from the portal

Sean Callahan's Three takes on Nebraska's addition of Ohio State DB Tyreke Johnson

Richard Torres, who had his official visit on June 4, announced on Monday his commitment to Nebraska.

Nebraska lands commitment from San Antonio quarterback Richard Torres

Richard Torres commit: What does it mean for Nebraska

Husker coaches and fans were the difference for QB commit Richard Torres

7-on-7 camp coverage:

2023 Ankeny quarterback JJ Kohl dominates Nebraska 7-on-7 event


Friday's Private Workouts

Genatone impresses at Nebraska individual workout

HuskerOnline caught up with 13 more athletes that workout one-on-one with Nebraska's coaches: Updates from Friday's (6/11) one-hour private workouts

Nebraska basketball official/unofficial visits

Nebraska basketball hosted Jasen Green on his official visit and four-star power forward Gus Yaldan on an unofficial visit. HuskerOnline's Robin Washut has all of the coverage.

Nebraska basketball June visitor preview: week 2

Official visit reaffirms 2022 F Jasen Green's Nebraska interest

2023 4-star Gus Yalden had 'awesome' Nebraska visit

With coaches allowed to contact 2023 prospects, here are the prospects the Huskers will be contacting first:

Priority Nebraska basketball targets emerge at start of 2023 contact period

Next weekend - June 18:

Nebraska football will be hosting another six official visitors on June 18. It will also be hosting its second Friday Night Lights and an Adidas Pipeline Camp on Sunday morning. Another group of prospects will be in Lincoln for private workouts on Friday.

Here is one interesting prospect to keep an eye out for as HuskerOnline continues its extensive coverage this upcoming week:

ATH Galvan will work out for Nebraska in June

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