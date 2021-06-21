Nebraska Football Recruiting: Get caught up on a busy weekend

Welcome to what could be the last edition of 'Get caught up on a busy weekend' for a while. Nebraska ended their intensive camps and official visits month with a full June 18 weekend of four visitors, Friday private workouts, Big Red BBQ, Friday Night Lights No. 2 and an Adidas Pipeline camp. Don't forget the three new commits the Huskers added in the last four days. Just like always,
HuskerOnline has all the coverage on these events.
Here's what you might have missed the weekend of June 18:
Official Visitors:
Lincoln Southeast's Jake Appleget committed on Sunday after his official visit and will be an outside linebacker for the Huskers after receiving a scholarship as an athlete.
LB Appleget staying home to play for Nebraska Jake Appleget commit: What does it mean for Nebraska? OLB Jake Appleget says that it clicked and he knew he was a Husker
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DT01NSVRURUTigLzvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL1RoZUdvb2RMaWZlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlR29vZExpZmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby8wend6alpFa2VkIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMHp3empaRWtl
ZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWtlIEFwcGxlZ2V0IChAQXBwbGVnZXRKYWtl
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FwcGxlZ2V0SmFrZS9z
dGF0dXMvMTQwNjc1NjE4ODM2NTE0NDA3MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Columbus inside linebacker
Ernest Hausmann has been committed to Nebraska for a few months but was finally able to take his official visit.
LB Ernest Hausmann gets a glimpse of his future as a Husker
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb3ZlIHRoaXMgcGxhY2UgYW5kIG1vcmUgaW1wb3J0YW50bHkgdGhl
IHBlb3BsZSBpbiBpdCEgU2VlIHlvdSBpbiBKYW51YXJ5IEh1c2tlciBOYXRp
b24hIPCflLTimqrvuI/imKDvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL0dCUj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0dCUjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL2h1c2tlcmZvcmxpZmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNodXNrZXJmb3JsaWZlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0JhcnJldHRSdXVkP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBCYXJyZXR0UnV1ZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Db2FjaENoaW5hbmRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hD
aGluYW5kZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29h
Y2hfZnJvc3Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoX2Zyb3N0PC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaWRsSmx4R3R5UyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL2lkbEpseEd0eVM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRXJuZXN0IEhhdXNt
YW5uIChARXJuZXN0X0hhdXNtYW5uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0VybmVzdF9IYXVzbWFubi9zdGF0dXMvMTQwNjY3MzMyMzM2NzQ4
NTQ0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dC
Uj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dCUjwvYT7w
n4y98J+MvfCfjL3wn4y9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9UZmpnY2xj
dWNLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVGZqZ2NsY3VjSzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBuYXRoYW4gdmFpbCAoQG5hZXZhaWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vbmFldmFpbC9zdGF0dXMvMTQwNjU5MDY4NjgyNTI2NzIwMT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Florida cornerback and Nebraska legacy James Monds III roamed the same stadium as his uncle, Wonder Monds, did in '70s.
Husker legacy CB James Monds loves the people at Nebraska
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MRUdBQ1ku8J+MvSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvR0JSP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jR0JSPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSUtqcUhSZU4zWiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lLanFIUmVOM1o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg8J2Q
ifCdkJrwnZCm8J2QnvCdkKwg8J2QjPCdkKjwnZCn8J2QnfCdkKwgSUlJIOKc
niAoQE1vbmRzSmFtZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TW9uZHNKYW1lcy9zdGF0dXMvMTQwNjY2NTE3MzEzMDE2NjI3Mz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IQUQgQSBHUkVBVCBXRUVLRU5EIElOIExJTkNPTE4u8J+MvSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR0JSP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR0JSPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vT2FwUnR2cFJwayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09hcFJ0
dnBScGs8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg8J2QifCdkJrwnZCm8J2QnvCdkKwg8J2Q
jPCdkKjwnZCn8J2QnfCdkKwgSUlJIOKcniAoQE1vbmRzSmFtZXMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTW9uZHNKYW1lcy9zdGF0dXMvMTQw
NjY2ODYxMzY4NDIzNjI5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIw
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
New Commits:
Nevada running back
Ashton Hayes committed on Thurday but that's close enough to the weekend, right? Either way, don't miss HuskerOnline's coverage on a perfect fit for Nebraska's offense. No better place for RB Ashton Hayes than Nebraska Huskers land commitment from Reno running back Ashton Hayes
Ashton Hayes commit: What does it mean for Nebraska?
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIEJsZXNzZWQgYW5kIEh1bWJsZWQgdG8gc2F5IEkgaGF2ZSBj
b21taXR0ZWQgdG8gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTmVicmFza2EhISEhISEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dCUj9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dCUjwvYT4g8J+MveKY
oO+4j/CflLTimqrvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdaNjllbjVL
YjUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83WjY5ZW41S2I1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEdyYW50IFBhZ2UgKEBHcmFudF9QYWdlMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vR3JhbnRfUGFnZTIzL3N0YXR1cy8xNDA2NjUyOTA3MTkw
MDU0OTIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjAsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Friday Private Workouts:
Friday Night Lights No. 2:
Can't forget about the star of Friday night, 2024 QB and Husker legacy Dylan Raiola, who earned an offer from Nebraska.
It was a special Friday for Dylan and Dominic Raiola in Lincoln
Adidas OL/DL Pipeline Camp: