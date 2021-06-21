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Nebraska Football Recruiting: Get caught up on a busy weekend

Abby Barmore • HuskerOnline
Staff

Welcome to what could be the last edition of 'Get caught up on a busy weekend' for a while. Nebraska ended their intensive camps and official visits month with a full June 18 weekend of four visitors, Friday private workouts, Big Red BBQ, Friday Night Lights No. 2 and an Adidas Pipeline camp. Don't forget the three new commits the Huskers added in the last four days. Just like always, HuskerOnline has all the coverage on these events.

Here's what you might have missed the weekend of June 18:

Official Visitors:

Lincoln Southeast's Jake Appleget committed on Sunday after his official visit and will be an outside linebacker for the Huskers after receiving a scholarship as an athlete.

LB Appleget staying home to play for Nebraska

Jake Appleget commit: What does it mean for Nebraska?

OLB Jake Appleget says that it clicked and he knew he was a Husker


Columbus inside linebacker Ernest Hausmann has been committed to Nebraska for a few months but was finally able to take his official visit.

LB Ernest Hausmann gets a glimpse of his future as a Husker

Georgia safety Nathan Vail told HuskerOnline that his official visit was a 10/10.

Nebraska official visit was a perfect '10' for DB Nathan Vail

Florida cornerback and Nebraska legacy James Monds III roamed the same stadium as his uncle, Wonder Monds, did in '70s.

Husker legacy CB James Monds loves the people at Nebraska

New Commits:

Nevada running back Ashton Hayes committed on Thurday but that's close enough to the weekend, right? Either way, don't miss HuskerOnline's coverage on a perfect fit for Nebraska's offense.

No better place for RB Ashton Hayes than Nebraska

Huskers land commitment from Reno running back Ashton Hayes

Ashton Hayes commit: What does it mean for Nebraska?

Boulder, CO wide receiver announced he was all 'N' on Sunday.

Huskers land commitment from big-bodied WR Page

Grant Page commit: What does it mean for Nebraska?

Friday Private Workouts:

Updates from Friday's (6/18) Nebraska Private one-hour workouts

North Dakota DB Carson Hegerle stakes his claim for a Nebraska offer

Friday Night Lights No. 2:


Friday Night Lights: Camp No.2 Breakdown

2024 WR Daevonn Hall makes second visit to Lincoln this year for BBQ & FNL

Can't forget about the star of Friday night, 2024 QB and Husker legacy Dylan Raiola, who earned an offer from Nebraska.

It was a special Friday for Dylan and Dominic Raiola in Lincoln

Adidas OL/DL Pipeline Camp:


Nebraska Pipeline Camp: Full Breakdown

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