Nebraska Football Recruiting: Get caught up on a busy weekend

Nebraska football had a busy weekend with hosting eight official visits, private workouts and Friday Night Lights. HuskerOnline was also busy producing content and covering these events. Here is everything you need to know from Nebraska's first weekend back to in-person recruiting for football and basketball.
Football official visits:
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Friday Night Lights No. 1:
Nebraska tight end commit Benjamin Brahmer. (Sean Callahan)
OLB Justin Eklund from Folsom, Calif. (Sean Callahan)
Friday's private workouts:
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Nebraska basketball official visits:
Nebraska basketball also hosted two official visits and two unofficial visits.
Nebraska basketball June visitor previous: Week 1
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