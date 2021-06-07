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Nebraska Football Recruiting: Get caught up on a busy weekend

Abby Barmore • HuskerOnline
Staff

Nebraska football had a busy weekend with hosting eight official visits, private workouts and Friday Night Lights. HuskerOnline was also busy producing content and covering these events. Here is everything you need to know from Nebraska's first weekend back to in-person recruiting for football and basketball.

Football official visits:

Important host for TE Androff on official visit to Nebraska

OL visitor Ashton Craig has 'awesome and unreal' visit to Nebraska

Official visit to Nebraska exceeds expectations for Davillier

Husker official visit was a "10" for OL Erickson

Nebraska will be hard to beat after visit, according to DL Marshall

Wide receiver Landon Samson sees an offense he can fit in at Nebraska

Huskers make huge impression on QB Torres during official visit

Huskers on top for four-star RB Justin Williams following visit

Friday Night Lights No. 1:

Nebraska Friday Night Lights: Camp No. 1 breakdown

Photo Gallery: Nebraska Friday Night Lights No. 1

Nebraska tight end commit Benjamin Brahmer.
Nebraska tight end commit Benjamin Brahmer. (Sean Callahan)

2023 TE commit finally meets Husker staff

OLB Justin Eklund from Folsom, Calif.
OLB Justin Eklund from Folsom, Calif. (Sean Callahan)

OLB Eklund impresses at FNL camp at Nebraska

Friday's private workouts:

Workout Tracker: Updates from Nebraska's Friday private workouts

Huskers hand out four offers:

2023 OT Gottula picks up offer from Nebraska following camp

Pastore turns in impressive evaluation and earns offer from Big Red

Huskers make offer to Iowa Western defensive lineman Jordan van den Berg

Nebraska basketball official visits:

Nebraska basketball also hosted two official visits and two unofficial visits.

Nebraska basketball June visitor previous: Week 1

Huskers make Isaac Traudt feel 'like a big priority' on official visit

2023 5-star Omaha Biliew returns 'home' for Nebraska visit

Family was everything on 2023 5-star Simeon Wilcher's NU visit

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