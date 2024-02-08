Advertisement
News More News
ago football Edit

Rivals National: Impact of Huskers' two-man finish in 2024 signing class

Matt Rhule heads into Year 2 as Nebraska football coach with a roster stocked with young talent
Matt Rhule heads into Year 2 as Nebraska football coach with a roster stocked with young talent (USA Today Sports Images)
Staff
Rivals.com

Nebraska football coach Matt Rhule put the finishing touches on his second recruiting class with the Huskers on Wednesday's 2024 late national signing day.

Rhule and Co. did so by pulling out a big recruiting win over a traditional Big Ten opponent (Michigan State) and a future one (UCLA) with the addition of four-star DE Keona Wilhite. And the Huskers took a chance on a high-upside defensive back out of Philadelphia in three-star Kahmir Prescott.

RELATED: Husker Football National Signing Day Recap

The Rivals National team broke down the two new signees on their National Signing Day Live Show on Wednesday. Check out their analysis in the videos below. Scroll further down for links to all of Inside Nebraska's coverage so far of NSD and Rhule's Wednesday press conference.

=========================

ENJOYING INSIDE NEBRASKA?

CONSIDER AN ALL-ACCESS SUBSCRIPTION for less than $2/week to unlock all of our premium articles and sound off on the hot topics on our INSIDER'S BOARD

Advertisement

INSIDE NEBRASKA'S NSD COVERAGE:

MATT RHULE PRESSER:

>> NSD PRIMER: Huskers set to pull late moves reminiscent of 2023 finish

>> INJURY REPORT: Who's out for spring ball?

>> RHULE: Nebraska HC addresses offense, roles for Satterfield and Thomas

=================================

COMMITMENT BREAKDOWNS:

>> ANALYSIS: Four-star DE Keona Wilhite is potential early-impact guy

>> ANALYSIS: Nebraska gets a steal by landing three-star DB Kahmir Prescott

>> INTERVIEW: Wilhite explains choosing Nebraska over UCLA, MSU

>> INTERVIEW: Prescott breaks down Huskers commitment

>> INTERVIEW: Dom Raiola unveils story of Dylan's flip from UGA to Nebraska

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement