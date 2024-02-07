Advertisement
News More News
ago football Edit

Rivals NSD Studio Show: Dominic Raiola interview

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Dominic Raiola, a former Nebraska All-American and the father of Dylan Raiola, the No. 2 player in the 2024 class, joins the Rivals Studio Show. Raiola is expected to take over the starting QB role for the Huskers as a true freshman.

SHARE YOUR THOUGHTS WITH NEBRASKA FANS AT INSIDENEBRASKA.COM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement