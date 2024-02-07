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Nebraska adds three-star DB Kahmir Prescott on Signing Day

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Nebraska is putting the finishing touches on their 2024 recruiting class today and the addition of Kahmir Prescott is a big step in the right direction. The versatile defensive back out Philadelphia (Pa.) Neumann-Goretti was previously committed to Wisconsin.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

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