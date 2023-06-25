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Inside Nebraska Recruiting Reaction Hub

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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The recruiting weekend that Matt Rhule and his staff have been building toward all June has wrapped up.

There were 14 scheduled official visitors for the weekend, and the Huskers are on fire right now after landing several commitments this month, including eight in the last week.

We’ll use this landing page as a spot to get the latest updates as they roll in.

RELATED:

>>> Previewing the June 23 weekend with key storylines and commitment watch

>>> Recruiting Blitz: Huskers land three commits, Danny Kaelin at Elite 11 and more

The visit weekend kicked off with great news. Nebraska landed four-star wide receiver Dae'vonn Hall and three-star wideout Isaiah McMorris from Bellevue West on Friday. The duo joins their high school quarterback Daniel Kaelin as future Huskers. We had full coverage of the huge news with analysis, three thoughts and a video Interview with the pair of commits.

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