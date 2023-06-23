News More News
ago football Edit

Dae'Vonn Hall and Isaiah McMorris break down commitment to Nebraska

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with Dae'Vonn Hall and Isaiah McMorris to break down their commitment to Nebraska.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}