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Essential Reads: Getting you set for Nebraska-Purdue

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska football is set to do battle against the Purdue Boilermakers on Saturday.

The Huskers (4-3, 2-2 Big Ten) seek their first three-game winning streak since 2019 as they welcome the Boilers (2-5, 1-3) to town for a 2:30 p.m. local kick with the game being broadcast on Fox Sports 1.

Inside Nebraska gets you set for the Week 9 matchup with our Essential Reads from our past week of coverage.

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NUTS & BOLTS:

>>> Depth Chart

>>> Injury Updates

>>> By the Numbers: Youth-loaded two-deep


PREDICTIONS:

>>> Bold Predictions

>>> Final Scores + CFB Week 9 Picks


IN THE FILM ROOM:

>>> Opponent Scout

>>> The Checkdown

>>> Blackshirt Breakdown


FEATURES:

>>> Upon Further Review: Nebraska-Northwestern

>>> Bull Market NFL Stocks: Robinson and Gifford

>>> Three Takes: One Husker returns, another climbs & the LeBron James parallel

>>> Year of Firsts: Rhule crowd surfs, feels like HS coach, seeks Rosetta Stone

>>> Luke Reimer: Happy to be back after "chaotic" arm infection, hospitalization

>>> Freshman Class: Rhule talks first-years, reveals why Eric Fields hasn't played

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