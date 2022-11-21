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{{ timeAgo('2022-11-21 20:05:18 -0600') }} football Edit

LIVE CHAT with former Husker Jay Foreman

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Former Huskers star linebacker Jay Foreman has teamed up with us at Inside Nebraska!

Jay and staff writer Steve Marik are doing a weekly series called "Blackshirt Breakdown" in which the two of them analyze Nebraska games.

In addition to that series, Jay and Steve are hopping on a live chat every Monday night from 8-9 p.m. on the Inside Nebraska message board to talk about specific plays, answer questions about the Huskers program and more.

FOLLOW THIS LINK TO JOIN JAY FOREMAN & STEVE MARIK IN THE LIVE CHAT

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