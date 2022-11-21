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football
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Coach Search: Top priorities for next Huskers coach
Zack Carpenter & Greg Smith
Inside Nebraska
It has been more than 70 days since Nebraska fired Scott Frost and began its search for a new coach. Everyone is restless and exhausted, but we are all approaching the finish line.
Until that day arrives, Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith will be debating hot topics around the Huskers' search. We first debated whether the Huskers should
announce a new hire before the end of the season.
Next up: What are the top priorities that the new head coach needs to address first when he lands in Lincoln?
Watch below as they go back and forth in the latest video from the Inside Nebraska YouTube channel. Listen in podcast form on Apple Podcasts, Spotify, Amazon or Podbean. RELATED: COACH SEARCH COVERAGE
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