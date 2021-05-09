{{ timeAgo('2021-05-09 06:43:29 -0500') }}
football
Edit
TE Burkle talks Huskers offer, upcoming visits
Nate Clouse
•
HuskerOnline
Recruiting Analyst
Despite the recruiting dead period, Cedar Rapids (Iowa) Cedar Rapids Prairie tight end Gabe Burkle has remained busy leading up to the month of June when the restrictions finally go away.The 6-foot...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25lYnJhc2thLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy90ZS1idXJrbGUtdGFsa3MtaHVza2Vycy1vZmZlci11cGNvbWlu
Zy12aXNpdHMiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBk
b2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVu
dC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMg
PSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24g
b2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgog
ICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7
CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSko
KTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
c2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3
PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbmVicmFza2Eucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ0
ZS1idXJrbGUtdGFsa3MtaHVza2Vycy1vZmZlci11cGNvbWluZy12aXNpdHMm
YzU9MjAyMjczMzEyMSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9z
Y3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=