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Sights & Sounds: Tony White, Malachi Coleman, Marques Buford

Nebraska football is looking to rebound from its loss against Michigan State when it hosts Maryland on Saturday.
Nebraska football is looking to rebound from its loss against Michigan State when it hosts Maryland on Saturday. (Graphic: Jansen Coburn/Inside Nebraska)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska football is putting midweek preparations into its matchup with Maryland on Saturday (11 a.m. CT) as it looks to rebound against a squad led by QB Taulia Tagovailoa and a strong passing offense.

The Huskers held their weekly coordinators and players press conference on Tuesday. Watch our full presser videos below – or on the Inside Nebraska YouTube channel – of defensive coordinator Tony White, offensive coordinator Marcus Satterfield, receiver Malachi Coleman, safety Marques Buford Jr., quarterback Heinrich Haarberg, linebacker Luke Reimer, linebacker Mikai Gbayor and defensive lineman Nash Hutmacher – plus volleyball coach John Cook.

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TONY WHITE

MARCUS SATTERFIELD

MALACHI COLEMAN

MARQUES BUFORD JR.

HEINRICH HAARBERG

Video coming soon

LUKE REIMER

NASH HUTMACHER

MIKAI GBAYOR

Video coming soon

VOLLEYBALL COACH JOHN COOK

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