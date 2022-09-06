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Sights & Sounds: Ochaun Mathis, Nate Boerkircher and Husker coordinators

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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Watch and listen to Nebraska's Tuesday morning press conference as offensive coordinator Mark Whipple, defensive coordinator Erik Chinander, EDGE Ochaun Mathis and tight end Nate Boerkircher met with the media to discuss the Huskers' win over North Dakota:

Ochaun Mathis

Mark Whipple

Erik Chinander

Nate Boerkircher

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