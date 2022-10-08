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Sights & Sounds: Huskers give thoughts on Friday night win over Rutgers

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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PISCATAWAY, N.J. – Nebraska pulled out a 14-13 win over Rutgers on Friday night.

Hear from some of the Huskers who spoke after the game. Watch the videos below or on the Inside Nebraska YouTube channel to get their thoughts:

Malcolm Hartzog

Brandon Moore

Colton Feist

Blaise Gunnerson

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