PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Recruiting Mailbag (5/22): 2025 class size, freshmen contributors + more
Tim Verghese
•
InsideNebraska
Recruiting Analyst
Welcome back to the Inside Nebraska recruiting (sort of) mailbag. This week, we're discussing the how many commits Nebraska could have by December, true freshmen likely to forego a redshirt in 2024...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25lYnJhc2thLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9yZWNydWl0aW5nLW1haWxiYWctNS0yMi0yMDI1LWNsYXNzLXNp
emUtZnJlc2htZW4tY29udHJpYnV0b3JzLW1vcmUiLAogICAgY3NfZnBpZDog
JypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAn
Km51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlv
bigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2Ny
aXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNj
cmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhl
IGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZl
IHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1n
LmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRC
ZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0Pgog
IDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9w
P2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5lYnJhc2thLnJp
dmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGcmVjcnVpdGluZy1tYWlsYmFnLTUtMjItMjAy
NS1jbGFzcy1zaXplLWZyZXNobWVuLWNvbnRyaWJ1dG9ycy1tb3JlJmM1PTIw
MjI3MzMxMjEmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0
Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK