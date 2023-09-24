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Nebraska-La Tech HQ: Inside Nebraska's coverage of Huskers' 28-14 win

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football secured its second straight win and the second win of the Matt Rhule Era with a 28-14 victory over Louisiana Tech on Saturday.

Head to the links below for all of Inside Nebraska's coverage as the Huskers moved to 2-2 this season ahead of a Week 5 matchup with No. 2 Michigan next Saturday.

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NUTS & BOLTS:

>> Instant Analysis

>> Three Key Takeaways

>> Turning Point

>> Players of the Game

>> Snap Counts: Offense

>> Snap Counts: Defense


FEATURES:

>> Haarberg, Rhule invoke Scott Frost, Tommy Frazier to outline Husker offense

>> RB Anthony Grant fights adversity, powers Huskers to La Tech win

>> "Final Five" emphasis pays off for Nebraska in two straight wins


MULTIMEDIA:

>> Rapid Recap

>> Sights & Sounds


RECRUITING:

>> Gallery: Notable targets who visited Memorial Stadium

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