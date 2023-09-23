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Sights & Sounds: Matt Rhule & a dozen Husker players react to beating LTU

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska football moved to 2-2 on the season and now moves onto Michigan Week after escaping with a 28-14 win over Louisiana Tech on Saturday night.

Hear from Huskers coach Matt Rhule and a dozen Nebraska players as they react to the win, break down the keynote performances and look ahead to their matchup with the No. 2-ranked Wolverines.

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MATT RHULE

QB HEINRICH HAARBERG

RB ANTHONY GRANT

WR BILLY KEMP

TE THOMAS FIDONE

TE LUKE LINDENMEYER

OL NOUREDIN NOUILI

DL NASH HUTMACHER

DL BLAISE GUNNERSON

LB NICK HENRICH

SAF DESHON SINGLETON

SAF ISAAC GIFFORD

K TIMMY BLEEKRODE

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