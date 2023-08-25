News More News
ago football Edit

Nebraska Football Depth Chart: Minnesota

Cameron Lenhardt
Cameron Lenhardt (Greg Smith/Inside Nebraska)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska football kicks off in less than a week with its season opener against Minnesota. Head coach Matt Rhule and the Huskers released their first official depth chart of the year on Friday.

Below is a look at the two-deep roster:

Not a member of Inside Nebraska? GET 60% OFF AN ANNUAL SUBSCRIPTION to read all of our preseason coverage to get prepared for the Huskers' season and get access to our Insider's Board.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Tap the photo to get 60% off an annual subscription
Tap the photo to get 60% off an annual subscription

OFFENSE

DEFENSE

SPECIAL TEAMS

–––––––––––––––––––––––––––––––

MORE FROM INSIDE NEBRASKA:

>>> Depth Chart Projections: What We Got Right, Wrong
>>> Fall Camp HQ
>>> Insider's Board
>>> Subscribe

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}