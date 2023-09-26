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Live Updates: Marcus Satterfield, Tony White

Marcus Satterfield
Marcus Satterfield (USA Today Sports Images)
Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Nebraska football OC Marcus Satterfield, DC Tony White and a handful of players are meeting with the media Tuesday afternoon ahead of the Michigan game. Head to the thread below for updates on our Insider's Board.

>>> LIVE UPDATES: MARCUS SATTERFIELD AND TONY WHITE <<<

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