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GAME THREAD: Join the debate and live reaction on Nebraska-Northwestern

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football is back in action today as the Huskers (3-3, 1-2 Big Ten) and Northwestern (3-3, 1-2) square off at 2:30 p.m. CT (Big Ten Network).

Join the debate and live reaction on our game day thread below!

GAME THREAD: NEBRASKA VS. NORTHWESTERN

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