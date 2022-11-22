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{{ timeAgo('2022-11-22 10:15:47 -0600') }} football Edit

Essential Reads: Nebraska Coach Search Coverage

Staff
Inside Nebraska

The Nebraska coach search is rightfully dominating every conversation about Husker football. In order to get you up-to-date on the coaching search, here are links to our latest coverage:

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COACH SEARCH COVERAGE:

11/22: RECRUITING GOALS FOR NEBRASKA'S NEW COACH

11/22: FACT OR FICTION: DEBATING GROUP OF FIVE CANDIDATES VS. THE FIELD

11/21: TOP PRIORITIES FOR NEXT HUSKERS COACH

11/20: DEBATING TIMELINE AS FINISH LINE APPROACHES

11/16: TREV ALBERTS PROVIDES UPDATES

11/16: THE CASE FOR AND AGAINST MICKEY JOSEPH

11/15: THE CASE FOR AND AGAINST MATT RHULE

11/14: INSIDE NEBRASKA REPORT: COACHING HIRE TIMELINE

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