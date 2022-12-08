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{{ timeAgo('2022-12-08 18:47:14 -0600') }} football Edit

Breaking down impact of Tony White as Nebraska DC

Zack Carpenter & Steve Marik
Inside Nebraska
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Nebraska has reportedly hired Tony White to be the Huskers' defensive coordinator.

Will White's 3-3-5 defense work in matching an evolving Big Ten Conference? Which current Huskers should be most excited? What else do Nebraska fans need to know about the next leader of the defense?

Inside Nebraska's Zack Carpenter and Steve Marik answer those questions and give their overall thoughts on the Syracuse DC and former Arizona State DB coach.

WATCH their analysis in the video above and subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our video content.

LISTEN to Zack and Steve's breakdown on Apple Podcasts and Spotify.

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