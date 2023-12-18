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Blackshirt Breakdown: Huskers flip five-star QB Dylan Raiola from Georgia

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Inside Nebraska's Steve Marik and former Husker and NFL linebacker Jay Foreman break down the film of Dylan Raiola, a 5-star legacy QB who Matt Rhule and Co. flipped from Georgia, and discuss how he fits into Rhule's program.

Watch their in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.

Also, be sure to read Inside Nebraska's three-part analysis on Raiola from publisher Zack Carpenter:

PART 1 | PART 2 | PART 3

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