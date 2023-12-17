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Julian Fleming: Latest on Ohio State transfer, Huskers top WR portal target

Ohio State WR transfer Julian Fleming, the top Nebraska football portal target at the position
Ohio State WR transfer Julian Fleming, the top Nebraska football portal target at the position (Jeremy Birmingham/Dotting the Eyes)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska football zeroed in on Julian Fleming as its top wide receiver portal target this offseason. The Ohio State transfer, who was ranked as the No. 1 WR and No. 14 overall player in the 2020 recruiting class, currently remains on the market.

And the Huskers remain in contention for Fleming as more updates have emerged. Tap below for the latest on the Huskers' recruitment of the former five-star prospect.

>>> INSIDE NEBRASKA'S LATEST UPDATE ON WR JULIAN FLEMING <<<

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