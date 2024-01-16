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Blackshirt Breakdown: Husker transfer WR Jahmal Banks

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Inside Nebraska's Steve Marik and former Husker linebacker Jay Foreman break down the film of Jahmal Banks, a transfer receiver who spent the past four seasons at Wake Forest.

If you missed it, Banks spoke with Inside Nebraska about why he chose Nebraska out of the transfer portal and how he fits what the Huskers want to do offensively.

Watch Jay's in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.

Discuss Jahmal Banks with other Nebraska fans on the Insider's Board.

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