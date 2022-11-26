News More News
{{ timeAgo('2022-11-26 11:02:42 -0600') }} football Edit

Analyzing Matt Rhule impact, top priorities as Nebraska coach

Staff
Inside Nebraska

Matt Rhule is the next head coach of Nebraska football.

Inside Nebraska's Zack Carpenter, Greg Smith and Steve Marik break down the impact of Rhule's hiring, his top priorities from Day 1, the process Trev Alberts underwent to get him to Lincoln and much more.

Watch that analysis in the video above and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our digital content. Listen in audio form on Apple Podcasts, Spotify, Amazon or Podbean.

MORE CONTENT

>> Nebraska hires Matt Rhule

>> Three thoughts on Rhule hiring

>> Nebraska fans need to give Rhule time

>> Five Rhule recruiting trends that stand out

>> Commits, targets react

>> Trey Palmer to enter NFL Draft

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}