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2026 LB Jase Reynolds on Nebraska offer, camp experience and more
Steve Marik
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InsideNebraska
Staff Writer
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
The Reynolds family group chat was pumped about the news to say the least. And it makes sense, too.Everyone in the family is a Husker fan, so when Jase Reynolds, a 2026 linebacker out of Elkhorn (N...
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