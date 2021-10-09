 Take a look at the recruits in town for Saturday's Michigan vs. Nebraska game.
News More News
{{ timeAgo('2021-10-09 19:50:12 -0500') }} football Edit

Visitor gallery: Michigan vs. Nebraska

Sean Callahan • HuskerOnline
Publisher
@Sean_Callahan
Sean Callahan has worked with Rivals.com since 2000, and has been the Publisher of HuskerOnline since 2007. He also reports for KETV Channel 7 in Omaha, NET's Big Red Wrap-Up and KFAB Radio in Omaha.

Take a look at the recruits in town for Saturday's Michigan vs. Nebraska game.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}