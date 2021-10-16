 VIDEO: Scott Frost Minnesota Post-Game Press Conference
News More News
{{ timeAgo('2021-10-16 16:52:08 -0500') }} football Edit

VIDEO: Scott Frost Minnesota Post-Game Press Conference

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

Nebraska Head Coach Scott Frost with the media after Nebraska's 30-23 loss at Minnesota.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}