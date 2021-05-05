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football
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Three & Out: Spring game success, B1G NFL Draft scorecard & a Week 1 game
Nate Clouse and Mike Matya
HOL Staff
This is HuskerOnline.com's feature in which recruiting analysts Nate Clouse and Mike Matya give their weekly takes on topical issues concerning Nebraska football, baseball and recruiting.Today we r...
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