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Sights & Sounds: Mickey Joseph, Travis Vokolek postgame press conference

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

LINCOLN –


Watch the postgame press conference videos below to hear thoughts from Mickey Joseph, Casey Thompson and other Huskers:

Mickey Joseph

Nick Henrich

Myles Farmer

Travis Vokolek

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