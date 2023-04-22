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Sights & Sounds: Matt Rhule, Huskers' post-spring game press conference

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Watch press conference videos below as Matt Rhule and a group of Husker players took the podium following Saturday's spring game.

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Matt Rhule

Ethan Piper

Gabe Ervin Jr.

Princewill Umanmielen

Cameron Lenhardt

Jeff Sims

MJ Sherman

Michael Booker III

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