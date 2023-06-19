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Recruiting Blitz: Huskers get three commits, Kaelin at Elite11, new 2025 QB

Staff
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Welcome back to Inside Nebraska’s recruiting podcast, Recruiting Blitz!

Join us each week as senior recruiting analyst Greg Smith and digital producer/staff writer Jansen Coburn talk the latest developing stories in Nebraska football recruiting.

Some of the topics they covered in the episode were:

>> Thoughts on Nebraska offering 2025 Algona, Iowa, quarterback Alex Manske.

>> Reacting to Daniel Kaelin's Elite11 performance.

>> Braylen Prude, Jake Peters and Callen Barta commitment reaction.

>> Official visit preview for next weekend. Who are early names to watch?

>> Should Nebraska be concerned about Notre Dame with Carter Nelson?

RELATED: Nebraska vs Iowa battle brewing for Micheal Burt | Four-star DE Jacob Smith Is down to Nebraska and Michigan

The podcast is also available in audio form on the Inside Nebraska Podcast at Apple Podcasts and on Spotify.

Discuss Nebraska's recruiting and more – and ask your question for the next episode of Recruiting Blitz – with other Husker fans on the Insider's Board.

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