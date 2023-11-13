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Rapid Recap: Win now or build for future? Debating play calls, QBs and more
Zack Carpenter and Greg Smith
Inside Nebraska
Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith recap Matt Rhule's Monday press conference, where the Nebraska football coach addressed the criticism of offensive coordinator Marcus Satterfield, the Huskers' QB controversy and conundrum, turnover struggles, as well as a look ahead to Wisconsin.
Watch the guys' breakdown in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. You can also listen to their analysis on Apple Podcasts and Spotify.
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