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NSD Live: Nebraska's Matt Rhule

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney is joined by Nebraska head coach Matt Rhule to break down the Huskers' 2023 recruiting class.

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