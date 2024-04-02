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Nebraska surprises two-sport star Manasse Kasongo with football offer

Tim Verghese • InsideNebraska
Recruiting Analyst
@TimVerghese

2025 Sioux City (Ia.) East defensive end Manasse Kasongo arrived in Lincoln on Thursday unsure what to expect after being invited to check out the Huskers’ spring practice with his teammates.


The 6-foot-7, 220 pounder, in the midst of AAU season and coming off his first year playing defensive end, certainly wasn’t expecting to land his first football offer.

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