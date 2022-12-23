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Nebraska NSD Review Pt. 1: Storylines, impact players, what's next

Zack Carpenter & Greg Smith
Inside Nebraska
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Nebraska put a bow on its 2023 recruiting class by announcing 21 new signees on National Signing Day. Inside Nebraska publisher Zack Carpenter and senior recruiting analyst Greg Smith review the Huskers' haul.

They break down the top storylines, give their most intriguing offensive and defensive signees who could make an impact and discuss what's next for Nebraska in both the 2023 and 2024 classes.

Watch their analysis in the video above and tap into the Inside Nebraska YouTube channel for all of our video content. Listen to their breakdown on Apple Podcasts or Spotify.

SUBSCRIBE to Inside Nebraska for $9.95/month and head to the INSIDER'S BOARD to discuss the Huskers' class and more.

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