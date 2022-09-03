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Nebraska hits .330 in 6-2 system to sweep Ole Miss

Madi Kubik had a game-high 13 kills as Nebraska swept Ole Miss Saturday using the 6-2 system for the second straight night.
Madi Kubik had a game-high 13 kills as Nebraska swept Ole Miss Saturday using the 6-2 system for the second straight night. (Nebraska Communications)
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
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