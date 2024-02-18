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Nebraska BSB: Huskers drop heartbreaker in ninth to Oklahoma

Josh Overbeek and the Nebraska baseball team lost another in the ninth to start the season
Josh Overbeek and the Nebraska baseball team lost another in the ninth to start the season (Courtesy of Nebraska Athletics)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Nebraska baseball lost a second straight game in the ninth inning on Sunday, falling to Oklahoma, 7-6, via walk-off fashion.

The Huskers at one point held a late 6-3 lead and entered the ninth with a 6-5 edge before surrendering a pair of two-out runs. That comes one day after Nebraska (1-2) entered the ninth in a 3-3 tie against No. 21-ranked Texas Tech before the Red Raiders plated three runs in the top half of the frame.

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