 We take your questions heading into Buffalo and more in this week's Live RSS Chat from 2 to 3 p.m.
News More News
{{ timeAgo('2021-09-14 14:02:59 -0500') }} football Edit

Live RSS Chat: Sept. 14 (Sponsored by FranchiseCoach)

HuskerOnline
Staff

HuskerOnline.com Publisher Sean Callahan, Senior Team writer Robin Washut and Recruiting Analysts Bryan Munson and Mike Matya answer all of your Nebraska football, basketball, and recruiting-related questions in our Live RSS Chat from 2:00 pm to 3:00 pm.

***Click here to enter the Live Red Sea Scrolls Chat - September 14***

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}