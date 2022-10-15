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football
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How to watch, stream, or listen to Nebraska at Purdue
Nebraska is back on the road this week for the second straight week.
After wins over Indiana and Rutgers, the Huskers (3-3, 2-1 Big Ten) are set to square off with Purdue (4-2, 2-1) as a double-digit underdog in a game that is a big step up in competition. The winner will earn at least a share of the Big Ten West lead and will be the outright leader if Minnesota beats Illinois (5-1, 2-1) earlier in the day.
Here's how to watch, stream or listen to the Huskers take on the Boilermakers on Saturday.
Basic Information
What:
Nebraska Cornhuskers (3-3) at Purdue Boilermakers (4-2)
Where:
Ross-Ade Stadium
West Lafayette, Indiana
When:
Saturday, October 15
6:30 PM
Watch:
BTN
Play-by-Play: Cory Provus
Analyst: Matt Millen
Sidelines: Elise Menaker
Stream:
Listen
Husker Radio Network: Omaha (KBBX, 97.7 FM); Grand Island (KLIQ, 94.5 FM)
Huskers.com and Huskers App
I Apple app store Google Play
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