Get to know the members of the Nebraska Volleyball team on Up Close

The Nebraska Volleyball team will take on Wisconsin Saturday night for the national championship on ESPN at 6:15 pm CST.
Get to know the members of the Husker Woman's Volleyball team in the Up Close Podcast as we go in-depth with 10 different members of John Cook's squad.
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Up Close Podcast - Nebraska Volleyball Episodes
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