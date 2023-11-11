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GAME THREAD: Join the debate and live reaction on Nebraska-Maryland

Inside Nebraska
Staff

Nebraska football is back in action today as the Huskers (5-4, 3-3 Big Ten) and Maryland (5-4, 2-4) square off at 11:00 a.m. CT.

The game is NOT available on TV, it is being streamed ONLY on Peacock, NBC's streaming platform. TAP THIS LINK FOR INFO ON PEACOCK and how to watch today's Nebraska game.

Join the debate and live reaction in our game thread below!

GAME THREAD: NEBRASKA VS. MARYLAND

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HOW TO WATCH: Stream + radio info for today's Nebraska game on Peacock

ESSENTIAL READS: Everything you need to know on Nebraska-Maryland

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