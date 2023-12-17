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GAME THREAD: Debate & react live to Nebraska-Texas in national title match

Join fellow Nebraska volleyball fans and react live to the Huskers' national championship match against Texas on our Insider's Board
Join fellow Nebraska volleyball fans and react live to the Huskers' national championship match against Texas on our Insider's Board (Courtesy Nebraska Athletics Communications)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

One more step to immortality. Nebraska volleyball is gunning for a national championship as the Huskers (33-1) take their No. 1 overall seed into a Sunday showdown (2 p.m. CT on ABC) with No. 2 seed Texas (27-4) in Tampa, Florida.

Join the debate and react live on our Insider's Board as the Huskers and Longhorns battle it out under the biggest spotlight the sport of college volleyball has ever seen:

GAME THREAD: NEBRASKA vs. TEXAS IN NATIONAL CHAMPIONSHIP MATCH

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