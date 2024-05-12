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Four-star quarterback TJ Lateef headed to Big Ten program
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
TJ Lateef has had opportunities to transfer to some of the higher-profile high schools in Southern California but he decided to stay at Orange (Calif.) Lutheran and build that program into a legiti...
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