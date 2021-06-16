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{{ timeAgo('2021-06-16 19:10:22 -0500') }} football Edit

Five-Star Challenge: Justin Williams

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Rivals250 RB Justin Williams is eyeing a pair of schools - West Virginia and Nebraska. Hear his thoughts on both in this interview from the Rivals.com Five-Star Challenge.

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