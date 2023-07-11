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Blackshirt Breakdown: Huskers TE/WR commit Carter Nelson

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
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Inside Nebraska's Steve Marik and former Husker linebacker Jay Foreman break down the film of 2024 tight end/receiver commit Carter Nelson and discuss how the four-star recruit out of Ainsworth, Nebraska, fits into Matt Rhule’s program.

Watch their in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.

Discuss Carter Nelson with other Nebraska fans on the Insider's Board.

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