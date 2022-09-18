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{{ timeAgo('2022-09-18 15:07:50 -0500') }} football Edit

Analyzing impact of Erik Chinander firing, Bill Busch taking over as DC

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Erik Chinander is out as Nebraska defensive coordinator.

Interim head coach Mickey Joseph announced on Sunday that he has fired Chinander and that Bill Busch will take over as the Huskers' defensive coordinator.

Inside Nebraska's Greg Smith and Steve Marik analyze the impact of Chinander being fired and the effects of Busch taking over. Watch their analysis in the video above and on the Inside Nebraska YouTube channel. Listen to the podcast on Apple Podcasts or Spotify.

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