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Whitney Lauenstein and Madi Kubik fuel Nebraska's sweep over Tulsa

Sophomore Whitney Lauenstein led the Huskers with 15 kills to power Nebraska past Tulsa Friday night.
Sophomore Whitney Lauenstein led the Huskers with 15 kills to power Nebraska past Tulsa Friday night. (Nebraska Communications)
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
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